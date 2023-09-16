"محو الأمية والتنمية المستدامة".. محاضرة لقصور الثقافة بالفيوم

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم محاضرة بعنوان "محو الأمية والتنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأ الأديب أحمد طوسون حديثه عن مفهوم الأمية، موضحا أن تلك الظاهرة تعد من القضايا الهامة التي تسعى الدولة للقضاء عليها، وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تؤكد على ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع.

الدولة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضاف أن الدولة تعمل حاليا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن أهمها توفير حياة كريمة بلا أمية، وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، والمتطوعين من الشباب لمواجهة تلك الظاهرة واستكمال مسيرة التنمية.

واستمرارا للاحتفال بعيد الفلاح، أقامت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان ''دور الفلاح في المجتمع''، تحدث خلالها ربيع عبد الجواد أمين المكتبة حول دور الفلاح المصري في رعاية الأرض وتهيئتها للزراعة للحصول على محصول جيد، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد، باعتبار حرفة الزراعة هي الداعم الأساسي له، تلى ذلك عرض فيلم الرسوم المتحركة ''Luck'' للأطفال ضمن نشاط نادي السينما.

وعلى هامش الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقام بيت ثقافة طامية ورشة رسم حر للأطفال، تدريب الفنان كارم ماهر، هذا إلى جانب ورشة مشغولات يدوية بالخرز تدريب عفاف عبد التواب، بينما شهدت مكتبة الفيوم العامة مسابقة ثقافية إشراف تهاني أحمد مسئول ثقافة الطفل.

جاء ذلك ضمن احتفاليات وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة في المواقع الثقافية التابعة للهيئة في القاهرة والمحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعي وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ومناقشة كافة القضايا المعنية بالمجتمع المصري والعربي.