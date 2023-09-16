السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في أكبر فعالياتها.. انطلاق مبادرة "أنت الحياة" لمؤسسة حياة كريمة بالقنطرة غرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تطلق مؤسسة حياة كريمة بالاسماعيلية اعتبارًا من غدًا الأحد، مبادرة بعنوان "أنت الحياة" بالإسماعيلية وذلك خلال الفترة من 17 حتى 22 سبتمبر 2023، حيث تستمر فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلين من الساعة 10 صباحًا إلى 3 مساءً، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، مدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكبر فعاليات حياة كريمة

وتُعد هذه المبادرة مـن أكبر فعاليات مؤسسـة حيـاة كريمة؛ نظرًا لعدد الجهات المشاركة في المبادرة والتي تصل إلى 11 جهة وهم: مؤسسة حياة كريمة وتقوم بمبادرة الصحة النفسية، استقبال الحالات  الإنسانية.

والقوافل الطبية التي تضم جميع التخصصات مع الجهات الشريكة (وزارة الصحة وجامعة قناة السويس)، المجلس القومي للمرأة والذي يقوم بعقد محاضرات توعية، وورش حرفية بالإضافة إلى إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وزارة الشباب والرياضة والتي تنظم أنشطة رياضية وملتقى توظيفي.

كما تشارك وزارة الثقافة بأنشطة ثقافية ومهرجان للكتب وورش محاكاة  للأطفال، وتنظم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار قوافل امتحانات فورية لمنح شهادات محو الأمية خلال أيام المبادرة.

ويشارك صندوق مكافحة الإدمان بعمل ورش عمل توعية للكبار وفعاليات للأطفال وطبيب للاستشارات. كما تشارك مؤسسة مصر الخير بتنفيذ قوافل الغارمين وتوعية فك الغرم وذلك يوم الأحد فقط.

كما تشارك مؤسسة صناع الحياة بإصدار كروت خدمات متكاملة لذوي الهمم خلال رابع يوم الفعاليات.

وتنفذ مؤسسة عمال مصر ملتقى توظیفي خلال خامس يوم من الفعاليات.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وافق على إقامة المبادرة بمركز ومدينة القنطرة غرب أثناء لقاءه بمنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، ووجه بشارة رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بتوفير كافة الإمكانات لدعم المبادرة وضمان وصولها لكافة المواطنين.

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