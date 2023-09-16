السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

61.5% نموًا فى أرباح «الدلتا للتأمين» خلال عام

الدلتا للتأمين
الدلتا للتأمين

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «الدلتا للتأمين»، خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ارتفاع أرباحها بنسبة ٦١.٥٪ على أساس سنوى. 

وحسب بيان صادر عنها، حققت «الدلتا للتأمين» صافى ربح بلغ ٣٨٠.٢٩ مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣، مقابل صافى ربح ٢٣٥.٤٢ مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية. بينما ارتفعت الإيرادات إلى ٤٩٤.٠٤٤ مليون جنيه، مقابل ٢٨٩.٦٤ مليون جنيه، خلال فترة المقارنة ذاتها.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح «الدلتا للتأمين» المستقلة إلى ١٧٥.٤ مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣، مقابل صافى ربح بلغ ١١٧.٠١ مليون جنيه، خلال العام المالى السابق عليه.

وحققت «الدلتا للتأمين» أرباحًا بلغت ٣١٣.٣٥ مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٣، مقابل ١٩٥.١ مليون جنيه، فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى ١٤٣.٨٦ مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل إيرادات بلغت ١٠٧.١٤ مليون جنيه، فى الفترة المقارنة من ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح «الدلتا للتأمين» إلى ١٣٢.٤٤ مليون جنيه، مقابل ٩٣.٢ مليون جنيه، خلال فترة المقارنة ذاتها.

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