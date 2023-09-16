السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبدالفتاح إبراهيم: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين

قرارات الرئيس
قرارات الرئيس

أشاد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بحزمة قرارات رئيس الجمهورية اليوم التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للدخل، والمنح لأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة” وغيرها.

وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج في بيان للنقابة، أن هذه قرارات السيسي اليوم الاستثنائية تؤكد حرصه على التخفيف من الأعباء التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد، وتؤكد أيضا أنه يشعر بالمواطن البسيط، مشيرا إلى أن هذه القرارات الإيجابية تأتي في توقيت مهم لتؤكد أن الرئيس حريص أيضا على توفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين.

txt

"عمال مصر": قرارات الرئيس السيسي تؤكد سعيه دائما لتوفير حياة كريمة للمواطنين

 

أقرأ أيضًا

للموظفين والمعاشات.. ابرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

 

قرارات السيسي اليوم 

وأثنى الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج على قرارات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن ،وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة ،وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

النقابات العمالية تطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس للتخفيف عن المواطنين


وقال عبدالفتاح إبراهيم إن هذه القرارات تلقى كل التأييد من عمال مصر وخاصه عمال الغزل والنسيج الذين تحملوا الكثير من أجل النهوض بالصناعه واستقرار بلادهم، الذين كانوا ومازالوا عصب الصناعة ويمثلون ثلثي الدخل القومي، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس توكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم، كما تشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.

عبدالفتاح إبراهيم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الرئيس عبدالفتاح السيسي الحد الأدنى للدخل تكافل وكرامة الأزمات العالمية الحماية الاجتماعية قرارات السيسي اليوم

مواد متعلقة

نائب رئيس اتحاد العمال يصف قرارات الرئيس السيسى بشأن العلاوات بـ"الإنسانية"

الأكثر قراءة

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات