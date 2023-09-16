عضو "تضامن النواب": قرارات الرئيس السيسي اليوم جاءت في التوقيت المناسب

ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكداً أن القرارات تأتي في توقيت مناسب للتخفيف عن المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية جراء الأزمة العالمية بسبب حرب روسيا واوكرانيا وتداعياتها علي العالم أجمع ومنها مصر.



وأكدت "نبيه" أن الرئيس السيسي دائما في قراراته وتوجيهاته للحكومة يعكس شعوره بالمواطن البسيط وينتصر له، مشيدة بكلمته في حفل الافتتاح للمشروعات حياة كريمة ببني سويف حيث كالعادة حديث من القلب واتسم بالمصارحة والود.\



وأوضحت أن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.

حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات ، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه .

قرارات الرئيس السيسي اليوم

ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم بالتالى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.