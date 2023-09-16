"الوطني الليبي لمكافحة الأمراض" يعلن حالة الطوارئ بالمدن الليبية المنكوبة لمدة عام

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة جراء إعصار “دانيال” لمدة عام كامل.

جاء هذا القرار بعد أن قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إنه يجب إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في المدن المنكوبة كافة، لافتا إلى أن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة.

انتشال 450 جثة من البحر في ليبيا

في السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في ليبيا، بأن هناك انقطاعا في بعض الطرق وخدمات الهاتف، الأمر الذي يعيق جهود الإغاثة، مؤكدا أن حجم الكارثة في مناطق الإعصار كبير جدا ويفوق القدرات الليبية وهناك حاجة لدعم دولي، وليس هناك بعد العدد النهائي للقتلى والمفقودين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخيرين، مشيرا إلى أنها كانت على بعد 120 مترا عن الشاطئ.

فيما كشف المتحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا بشير عمر، مصير آلاف الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت البلاد.