السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا بين لعنتي المناخ والحرب (تقرير)

فيضان ليبيا
فيضان ليبيا

قالت  مجلة “Nature”  نيتشر العلمية والتي تصدر من بريطانيا، إن تغير المناخ والحرب الأهلية والعقوبات الدولية التي تم فرضها على ليبيا، تسببت في تفاقم أزمة إعصار دانيال وخاصة في مدينة درنة، مؤكدة أن تغير المناخ أدى إلى تكثيف الموت والدمار.

تأثير تغييرات المناخ على ليبيا

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن هناك مخاوف من أن يكون 20 ألف شخص  لقوا حتفهم في ليبيا في الفيضانات المدمرة التي بدأت في 11 سبتمبر الجاري،  ومن المرجح أن يرتفع العدد الرسمي للقتلى الذي يتجاوز 5000 شخص، كما أن هناك ما لا يقل عن 10000 شخص آخرين في عداد المفقودين حيث انهار سدان، مما أدى إلى إطلاق نحو 30 مليون متر مكعب من المياه في مدينة درنة كما تأثرت بلدات ومدن أخرى.

وكان السبب المباشر في الأزمة هطول الأمطار الغزيرة، حيث عادل هطول الأمطار في هذا اليوم عام كامل من الأمطار تسقط على المدينة، حيث سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ومقرها جنيف، سويسرا، أن العديد من المناطق في ليبيا تتلقى ما بين 150 إلى 240 ملم من الأمطار، فيما سجلت مدينة البيضاء 414.1 ملم خلال 24 ساعة فقط وهو رقم قياسي وفي المتوسط، تتلقى درنة 274 ملم من الأمطار سنوياً.

وقال الباحثون في مجلة Nature إن تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع آثار الحرب الأهلية وأزمة الحكم اللاحقة أدت إلى تفاقم الكارثة حيث يقول مارك زيتون، المدير العام لمركز أبحاث جنيف ووتر هاب: "إنها لعنة الحرب والطقس".

دانيال تدمير ليبيا

ويقول المتخصصون في الفيضانات إن هطول الأمطار كان شديدًا على نحو غير معتاد، وربما أدى تغير المناخ إلى تكثيفه بسبب العاصفة دانيال، وأفادت التقارير أن المركز الوطني للأرصاد الجوية في طرابلس أصدر تحذيرات من عاصفة شديدة قبل 72 ساعة من ضرب العاصفة دانيال ليبيا، وأخطر جميع السلطات الحكومية وحث على اتخاذ تدابير وقائية وتم إعلان حالة الطوارئ في شرق ليبيا، لكن ذلك لم يُترجم إلى استجابة طارئة ناجحة.

txt

تقرير دولى يحذر: تغير المناخ قد يقوّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أحداث مناخية غير مسبوقة

ويقول عالم الجيولوجيا جاسبر نايت من جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، إن هطول الأمطار والفيضانات لم يسبق له مثيل في ليبيا. 

وتابع أن البلاد محمية من العواصف الأطلسية بجبال الأطلس إلى الغرب، لذا فإن المصدر الرئيسي للطقس هو البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن ساحل ليبيا على البحر الأبيض المتوسط هادىء نسبيًا، لكنه لم يشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ عقود.

ليبيا الحرب إعصار ليبيا درنة دانيال نيتشر المناخ

مواد متعلقة

توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي في 2024.. ومخاوف من أزمات جديدة

وصول أول فريق مساعدات روسى لـ درنة الليبية

تقرير دولى: أحداث درنة دعوة لتوحيد الصفوف المتصارعة فى ليبيا

الجارديان: ثقة الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة معدومة

تقرير أمريكى: انهيار الاقتصاد الألمانى يدفع منطقة اليورو للركود

رغم عدم وجود أدلة.. عزل بايدن يشعل الصراع بين البيت الأبيض والكونجرس

أسطورية وساحرة وملهمة.. "CNN": القاهرة أكثر المدن جاذبية على كوكب الأرض

كارثة إنسانية.. صور جديدة تُظهر حجم الدمار فى درنة الليبية جراء "دانيال"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الرئيس السيسي يعزى أهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات