الرئيس السيسى يطالب أهالى بنى سويف بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه بأهالي محافظة بني سويف، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا.

افتتاحات الرئيس السيسى فى بنى سويف

من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" الذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.