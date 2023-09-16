السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي توفيت جراء إصابتها بطلق ناري أثناء خروجها لشراء الأطعمة، وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة النارية والزجاجات الغازية، إلى جلسة 17 أكتوبر.

وأحالت النيابة العامة المتهمين على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، وكان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة فتاة في منطقة أرض اللواء، وبالفحص تبين أن الفتاة "بسنت" توفيت جراء إصابتها بطلق ناري خلال المشاجرة، تم ضبط طرفي المشاجرة واتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كانت البداية عندما عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من غرفة عمليات النجدة، تم الإبلاغ عن وقوع مشاجرة ووجود جثة فتاة في منطقة أرض اللواء بدائرة القسم.

وبعد الفحص، تم العثور على جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وهي طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها، مصابة بطلق ناري وسط أهالي المنطقة.

وكشفت التحريات والاستجوابات، أن أهل الفتاة أنها كانت تخرج لشراء بعض الطعام عندما صادفت مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية في الشارع، وخلال ذلك تعرضت لإطلاق ناري من قِبَل أحد المتشاجرين مما أدى إلى وفاتها.

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة المتورطين في المشاجرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما قامت النيابة العامة بتحويل جثة الفتاة إلى المستشفى وتحفظت على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتلها، كما أمرت بضبط وإحضار المشتبه بهم في هذه الجريمة.

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة المتورطين في المشاجرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما قامت النيابة العامة بتحويل جثة الفتاة إلى المستشفى وتحفظت على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتلها، كما أمرت بضبط وإحضار المشتبه بهم في هذه الجريمة.

تأجيل محاكمة قتل الطفلة بسنت بولاق الدكرور

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