السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"DISCOVERY" يحتل المركز الثالث ضمن قائمة "WATCH IT" للأكثر مشاهدة بمصر

مسلسل الأنيميشن DISCOVERY
مسلسل الأنيميشن "DISCOVERY"

احتل مسلسل الأنيميشن "DISCOVERY" الذي أطلقته منصة WATCH IT الرقمية - الأكثر انتشارا، المركز الثالث ضمن قائمة "WATCH IT" للأكثر مشاهدة في مصر، والذي يعد أول مسلسل أطفال يعرض خارج الموسم الرمضاني ضمن خريطة المنصة المختلفة والمتنوعة على مدار العام.

 

ونجح مسلسل الأنيميشن "DISCOVERY" في احتلال المركز الثالث من بين 10 مسلسلات قائمة "WATCH IT" للأكثر مشاهدة في مصر، ووقع مسلسل "جعفر العمدة" للفنان محمد رمضان في المركز الأول، وتلاه في المركز الثاني مسلسل بالطو، وريفو الجزء الثاني، وقع في المركز الرابع ريفو الجزء الأول.

 

ويتضمن مسلسل الأنيميشن "DISCOVERY" مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر فى ظل «معركة الوعى» التى تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة.

 

والمسلسل الجديد الأنيميشن "DISCOVERY" يتكون من 30 حلقة، ويُعرض بتقنية الـ3D وهو من تأليف سيد بشير، وإخراج عبدالرحمن حمد.

وتدور أحداث مسلسل الأنيميشن "DISCOVERY" حول فادي المهندس العبقري الذي يبتكر لعبة ليشارك بها في مسابقة دولية للألعاب الدولية، إلا أن منافسته القديمة سالي قررت أن تقرصن لعبته، وهو ما أدى لابتلاع اللعبة لأبناء أخيه ديما وسليم.. ويسعى فادي بكل الطرق لإنقاذ الأطفال.

 

شارك في صناعة العمل نخبة من النجوم اللامعين في عالم الدوبلاج والرسوم المتحركة، وهو من بطولة يوسف حشيش، أريج فودة، تامر الكاشف، هشام الشاذلي ومريم النمس، وحور تامر، وسيد بشير.

 

مسلسل الأنيميشن "DISCOVERY"

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل  الأنيميشن "DISCOVERY" هو مسلسل جديد يتكون من 30 حلقة، ويُعرض بتقنية الـ3D، وسيجذب شريحة الأطفال ومحبى أعمال «الأنيميشن»، ويأتى استكمالًا للنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال إنتاج الأطفال، وأبرزها مسلسل «يحيى وكنوز»، الذى عرض رمضان الماضى.

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