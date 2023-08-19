سيد بشير يكشف أبرز المعلومات عن مسلسل الرسوم المتحركة "ديسكفرى"

أوضح سيد بشير، مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "ديسكفري"، أبرز المعلومات عن المسلسل، قائلاً: "إن فكرة الأنيمشن أو الـ 3D، موجودة في مصر منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن أبرز مسلسلات الأنيميشن الـ 3D، كان مسلسل يحيى وكنوز والمحمية خلال العام الماضي".

وأضاف بشير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف عابدين، عبر القناة الأولى المصرية، أن فكرة الأنيمشن كانت موجودة منذ فترة طويلة جدًا في مصر لكن كان يوجد بعض المشاكل التي تواجه الأنيميشن في مصر، وبالتالي فإن الشركة المنفذة للعمل blue monk بالتعاون مع منصة watch it، قرروا عمل شيء مختلف عما سبق في السوق المصري، يستطيعون من خلالها تقديم رسالة بأن مصر تمتلك كواليتي يمكن من خلالها المنافسة مع الدول المتقدمة في هذا المجال، كما أن لدينا فنانين محترفين جدًا بالإضافة إلى امتلاكنا للأجهزة والتكنولوجيا والكوادر البشرية.

وأشار إلى أنه بسبب أن إيقاع الحياة أصبح أسرع، كما أن الأطفال لم تعد تمتلك الطاقة لمشاهدة الأعمال الطويلة أو عمل أبطاله ساكنين، ومن هنا جاءت فكرة مسلسل "ديسكفري" الخاصة بالمغامرة، كما أن من خلال هذا العمل يتم تعريف الطفل العديد من المبادئ والقيم بالإضافة إلى استكشاف الأماكن المختلفة في مصر.