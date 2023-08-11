خارج السباق الرمضانى.. WATCH IT تطلق مسلسل الأطفال «ديسكفرى» 17 أغسطس

تستعد منصة WATCH IT الرقمية - الأكثر انتشار- لإطلاق أحدث مسلسلات الأنيميشن “ديسكفرى”، والذي يعد أول مسلسل أطفال يعرض خارج الموسم الرمضاني ضمن خريطة المنصة المختلفة والمتنوعة على مدار العام.

مسلسل ديسكفري على WATCH IT

وتطلق المنصة مسلسل “ديسكفري” اعتبارًا من 17 أغسطس، لتقدم لمتابعيها مفاجأة جديدة خاصة الأطفال من خلال مسلسل مختلف ومصنوع بعناية وباحترافية شديدة.

ويتضمن مسلسل «ديسكفرى» مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر فى ظل «معركة الوعى» التى تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة.

والمسلسل الجديد يتكون من 30 حلقة، ويُعرض بتقنية الـ3D، وسيجذب شريحة الأطفال ومحبى أعمال «الأنيميشن»، ويأتى استكمالًا للنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال إنتاج الأطفال، وأبرزها مسلسل «يحيى وكنوز»، الذى عرض رمضان الماضى.