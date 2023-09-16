السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهريدى: الرئيس لم يدخر جهدًا لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطن

ميرال الهريدى
ميرال الهريدى

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قائلة: "الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين ولا يدخر أي جهد في سبيل تقليل حدة تأثيرات التداعيات الاقتصادية المتنامية".

 كلمة الرئيس اليوم تؤكد أن المواطن المصري في مقدمة أولويات القيادة السياسية

وتابعت الهريدي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس اليوم أمام أهالي بني سويف بعثت بالعديد من الرسائل الداعمة التي تؤكد أن المواطن المصري بكل ما يحتاجه من متطلبات وحياة جيدة، في مقدمة أولويات القيادة السياسية، فضلًا عن حرص فخامته على الحديث دائمًا بوضوح وشفافية عن تحديات الدولة المصرية وتوجيه رسائل الدعم والمساندة لكل المصريين من أجل حشد كل سبل المواجهة للعبور من تلك الظروف المحيطة.

وأشارت إلى أن قرار الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، يؤكد أن القيادة السياسية تسعى باستمرار لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم إغفال أي فئة داخل المجتمع، وضمان شمول كل الأسر المحتاجة في تلك المظلة، مما يعطي مؤشرات إيجابية بتحسن خطوات ملفات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، مع إعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دفعة قوية لقطاع الزراعة في مصر والمساهمة في تشجيع الفلاحين على الإنتاج والتوسع في زراعة الرقعة الزراعية، ومن ثم تنوع المحاصيل الزراعية لا سيما توافر الأساسية الاستراتيجية منها.

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