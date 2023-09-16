السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة المؤقتة للزمالك تعلن عن قائمة المرشحين للانتخابات رسميًا

الزمالك
الزمالك

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن قائمة المرشحين بشكل رسمي للانتخابات المقبلة.

وقام مسئولو الزمالك بوضع المنشور الخاص بقائمة المرشحين داخل النادي بعد الاعتماد بشكل رسمي من جانب الجهة الإدارية.

ويتنافس على رئاسة الزمالك 5 مرشحين هم حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد أحمد وعمر هريدي.

كما يشهد منصب نائب الرئيس صراعا شرسا بين 3 مرشحين أبرزهم هشام نصر وهاني العتال ومعهم أحمد عبدالغني. 

ويتنافس على منصب أمين صندوق في انتخابات نادي الزمالك 6 مرشحين هم حسام المندوه وخالد لطيف وعبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد ومحمد قدري ومحمد ممدوح الماوي.

ويتنافس على العضوية فوق السن أحمد عفيفي.

رجب أحمد.

أحمد فودة.

حميدية كمال.

أشرف إمام.

مروة أمير.

مروة أحمد.

أحمد إبراهيم.

نجلاء فتحي.

سيف الإسلام محمد.

طارق أحمد.

سامح سوني.

علاء الدين مختار.

رفعت عبد الرءوف.

حاتم السيد.

محمود سامي.

شرين حسين.

شريف محمد.

عبد الله جورج.

حسام حسن.

أسامة الدسوقي.

هشام يكن.

أحمد سليمان.

محمد طارق.

هاني نبيه.

حسين سيد.

هاني شكري.

نجلاء السيد.

هاني عيد.

عمرو علي.

مصطفى سيد.

محمد رشاد محمد المدهون.

هشام محمد.

ماهر محمد.

سامح سعيد.

الحسيني سمير.

السيد عبد المنعم.

مجدي محي.

محمد رشاد محمد حسن.

 

ويتنافس على العضوية تحت السن

محمد خالد.

أحمد هاني.

علي عبد الحميد.

ياسمين حامد.

إيهاب عصمت.

أحمد عادل.

محمد صلاح.

محمد ياسر.

هشام نصر الدين.

نيرة مصطفى.

أحمد خالد.

رامي إبراهيم.

أية هشام.

خالد محمد المنتصر.

وتقام انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد، يوم 20 أكتوبر المقبل في انتخابات ينتظرها الجميع من عشاق نادي الزمالك لعودة الاستقرار من جديد إلى النادي.

الزمالك مسئولو الزمالك قائمة المرشحين رئاسة الزمالك حسين لبيب

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