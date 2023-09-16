"الداخلية" تعيد طفلا إلى حضن أمه في المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على ابن سيدة استغاثت بسبب تغيب نجلها في المنيا.

تلقى مركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا بلاغا من ربة منزل مقيمة بمنطقة بندر أسيوط، بأنها حال استقلالها أحد القطارات (القاهرة / أسيوط) من محطة العياط وبصحبتها أنجالها الأربعة، وأثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد مطاي قام أحد أبنائها "5 سنوات" بمغافلتها والنزول من القطار، وعقب تحرك القطار اكتشفت عدم تواجده بالقطار.



العثور علي الطفل المتغيب بأحد الشوارع الفرعية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة السكة الحديد بمطاي وتمكنت من العثور على نجلها بأحد الشوارع الفرعية بمحيط المحطة، وتم تسليمه إلى والدته وتقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة نجلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.