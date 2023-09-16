السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاملين قتلا سائق في شق الثعبان

ضبط عاملين
ضبط عاملين

كشفت وزارة الداخلية، اليوم ملابسات واقعة قتل سائق في منطقة شق الثعبان بالمعادي لسرقته وتبين أن وراء الواقعة سائق وعامل رخام.

القبض على المتهمين بقتل شخص لسرقته في المعادي

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت السلطات من القبض على شخصين كانا يعتزمان سرقة سيارة الضحية وبيعها وبعد استدراج الضحية بحجة توصيلهم بسيارته، قاما بإيقافه في إحدى المدن الجبلية واعتدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض (مطواة) حتى تأكدوا من وفاته، ثم وضعا حجارة فوق جثته وسرقا السيارة وفروا هاربين. 

وبعد التحقيق، تم العثور على جثة الضحية في منطقة صحراوية وعلى السيارة في محافظة القليوبية. 

وتم ضبط أسلحة الجريمة، بما في ذلك بندقية صيد وسلاح أبيض (مطواة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط المتهم بقتل راعي أغنام في حلايب

تمكنت مباحث البحر الأحمر، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المتهم بقتل راعي أغنام بسبب خلافات بينهم في منطقة حلايب .

كان تبلغ لقسم شرطة حلايب بمديرية أمن البحر الأحمر من الوحدة الصحية باستقبالها جثة راعى أغنام، وبها جرح طعنى نافذ أعلى الصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى وطالب ، مصاب بجرح قطعي بالرأس على إثر خلافات صداقة بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة شق الثعبان المعادى عامل رخام مديرية امن القاهرة قسم شرطة المعادي

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