إصابة سائق وطفلته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب سائق وطفلته، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق مدينة بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي نقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوي الشرقي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن أن المصابين هم: أحمد محمد علي - 41 سنة سائق مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلته رحمة 12 سنة مصابة، جرح قطعي بالفخد و كسر في القدم اليمنى جروح وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمان محافظة القاهرة.

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي ويتلقون العلاج اللازم لهم.

5 مصابين في حادث تصادم

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني سليمان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أمام قرية بني سليمان بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة محمود طه رمضان، 24 سنة، بني سويف، مهندس، مصاب جرح قطعي بالوجه وأحمد محمد عطوة 27 سنة، مقيم اهناسيا، مهندس، مصاب اشتباه كسر بالفك الأيمن، وأحمد عبد الله سلامة، 25 سنة، مركز ناصر، مهندس، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وطه رمضان شاكر، 25 سنة، مهندس، بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود رمضان شاكر، 24 سنة، مقيم بني سويف، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.