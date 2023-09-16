بـ3 ملايين جنيه.. مكافحة المخدرات تهاجم منابع الإتجار بالمحافظات

شن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية، ونتج عنها ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 4 كيلو جرام من المخدر الهيدرو و2 كيلو جرام من المخدر الهيروين وكمية من المخدر الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي وسيارة و2 ميزان حساس، كما تم ضبط عنصرين إجراميين آخرين بحوزتهما 1.25 كيلو جرام من المخدر الهيروين ومبلغ مالي وميزان حساس.

ضبط تاجرين بحوزتهما مخدر الهيدرو

وفي حملة أخرى، تم ضبط تاجرين بحوزتهما 10 كيلو جرام من المخدر الهيدرو و2 كيلو جرام من المخدر البودر و1.5 كيلو جرام من المخدر الحشيش وكيلو جرام من المخدر الهيروين وطبنجة وطلقات نارية وسلاح أبيض وسيارة و2 ميزان حساس ومبلغ مالي. تم ضبط 3 عناصر إجرامية أخرى بحوزتهم كمية من المخدرات وبندقية آلية وفرد خرطوش وطلقات نارية وسيارة وميزان حساس ومبلغ مالي. تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.1 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 3 أشخاص في مدينة المنيا بحوزتهم 18,000 قرص مخدر، بعد تحقيقات قام بها قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن المنيا.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 18,000 قرص مخدر

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (18,000 قرص مخدر- مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين، الأستروكس"

ونجحت الجهود في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين".

وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر - كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وضبط عامل وسائق توك توك مقيمان بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام) وضبط (فكهانى- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام)

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلين، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25,80 كيلو جرام – سلاح أبيض)، وضبط عاطلين صاحب مصنع ملابس "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض)، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش

وفي مديرية أمن السويس تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة طنطا، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة.

وفي مديرية أمن بورسعيد تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو).

ضبط ريس بحرى بحوزته كمية لمخدر الهيروين

كما تم ضبط ريس بحرى بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس) و(عاطلين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية لمخدرى الحشيش والأفيون – 2 سلاح أبيض)، وضبط عاطلين) بدائرة مركز شرطة المراغة، وبحوزتهما (كمية لمخدرى الهيروين والآيس "الشابو" – فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض – ميزان حساس، وضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة مغاغة، وبحوزتهما (325 قرص مخدر لعقارى "التامول - الكبتاجون").

وضبط عامل حال وصوله إلى البلاد وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول"– 4 برطمان كريم لمخدر الماريجوانا وزنت 1,719 كيلو جرام)، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.