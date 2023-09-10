الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل بمواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية

القبض على عاطل
القبض على عاطل

ألقت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، القبض علي عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى.

كان قد تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

القبض على عاطل ضبط بحشيش وهيروين وسلاح ناري في الشرقية

في سياق منفصل، نجح قطاع الأمن العام برئاسة  اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط عاطل بالشرقية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين ضبطه وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيروين، بندقية آلية وخزينة، عدد من الطلقات، ميزان حساس، مبلغ مالي".

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط عاطلين يروجان المواد المخدرة في البحر الأحمر

ونجح ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطلين بالبحر الأحمر لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة،  جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر دون ترخيص ومتاجري المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة القصير، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، عدد من الطلقات، كمية لمخدرى الهيروين والشابو، مبلغ مالي، دراجة نارية دون لوحات معدنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث مركز شرطة شبين الكوم مديرية أمن المنوفية النيابة العامة مواد مخدرة سلاح نارى

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