ضبط قائم على صفحة فيسبوك تروج لعقاقير مخدرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة المحظورة التداول بها بالمخالفة للقانون، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

قطاع الشرطة المتخصصة

وأكد قطاع الشرطة المتخصصة، بناءً على معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظورة التداول بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المتهم واعترافاته

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه يعمل بإحدى الصيدليات بالقاهرة، وبحوزته (1130 عقارا مخدرا – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه") وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه وبحوزته (1500 قرص عقار مخدر)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار فى العقاقير الطبية المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.