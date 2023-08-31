الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمرج

المتهم
المتهم

قررت نيابة المرج حبس المتهم بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدري الهيروين، الاستروكس، ميزان حساس، سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

المرج حبس المتهم الاتجار القاهرة

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