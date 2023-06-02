الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالقطامية

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الترويج للعقاقير الطبية المخدرة في منطقة القطامية.

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء،عن رصد أحد المواطنين يقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

باتخاذ الإجراءات أمكن تحديد إقامته وضبطه، وتبين أنه ( أحد المواطنين "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة )، وبحوزته ( عدد 500 قرص "ترامادول" المخدر - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى )، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج والتنقل.

نيابة القاهرة الجديدة الترويج للعقاقير المخدرة أجهزة وزارة الداخلية جرائم الإتجار الأدوية والعقاقير الصحة النفسية

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