المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حدادًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة (الحشيش) بمنطقة الوراق.

أمر الإحالة

وكشف أمر الاحالة أن المتهم "ك. ا" 23 سنة يعمل حدادا، أنه في 13 مارس الماضي، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني ويغير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وتعود أحداث القضية إلى أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق والمرور الأمني في دائرة القسم أُبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فتم التعامل معه من قبِل معاون المباحث وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة تعود لمخدر الحشيش ومبلغ مالي حصيلة تجارته الآثمة وهاتفين محمولين وسلاح أبيض (كتر).