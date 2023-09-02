السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتعاطيها مواد مخدرة.. أب يطالب بضم حضانة ابنته من والدتها بعض القبض عليها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم "هشام .ع" والذي يبلغ من العمر 38 عامًا لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد طليقته وذلك لضم حضانة ابنته "ريماس" والتي تحمل رقم “٧٧٣” لسنة ٢٠٢٣، بعد اتهام طليقته بحيازة مواد مخدرة وتم ضبطها في إحدى كمائن الشرطة على طريق الساحل الشمالي.

وقال الأب في دعواه: "مرّ على طلاقنا 6 سنوات ولم أفكر مرة واحدة بأن أخذ ابنتي من والدتها برغم تصرفاتها البذيئة، ولم أفكر في حرمان ابنتي من أمها نهائيًا إلا بعد أن ساء الأمر، وتم ضبط طليقتي بحوزتها مواد مخدرة بغرض التعاطي".

وأضاف "هشام" في دعواه: "كان السبب الرئيسي في طلاقنا هو تصرفات طليقتي الغريبة والمسيئة لي، فلم تعمل اعتبار لي خلال فترة زواجنا نهائي وكل هدفها كان الخروج والهزار مع أصدقائها والسهر لمنتصف الليل وأحيانًا السفر دون علمي لم أتحمل هذا الوضع وتواصلت مع أسرتها مرات عديدة حتى لا أكون سبب في خراب المنزل".

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وتابع: "تم الطلاق بيننا وديًا وحصلت على كل حقوقها واتفقنا سويًا على اصطحاب ابنتي يومًا واحدًا في الأسبوع لزيارتي وخلال الفترة الماضية، كنت على تواصل دائم مع ابنتي والتي لم يعجبها تصرفات والدتها من ملابس خارجة وسهر دائم وسفر لأوقات طويلة ولم تهتم مطلقًا بأمر نجلتها أو دراستها، وعندما عرضت على طفلتي إصحابها للسكن والإقامة معي لم تعترض نهائيًا بالعكس، كانت في غاية السعادة، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش في الجو الأسري المحرومة منه؛ لأن والدتها تتركها في الشقة لساعات طويلة بمفردها، مبررة انشغالها في عملها".

واختتم حديثه: "عندما طلبت من طليقتي اصطحاب ابنتنا للسكن معي، رفضت وتشاجرت معي وحرمتني من رؤية نجلتي نهائيًا وأخذت هاتفها منها حتى لا أستطيع التواصل معها، وفور القبض عليها في قضيه تعاطي مواد مخدرة على طريق الساحل الشمالي طلبت منها أخذ ابنتنا وديًا أصرّت على الرفض  لذلك قمت برفع دعوه ضم حضانة واستغليت اتهامها في هذه القضية لأخذ ابنتي من هذا الجو البذيء التي لا تتحمل أن تعيش فيه طفلة في سنها".

دعوى ضم حضانة طلاق محكمة الاسرة القاهرة الجديدة الساحل الشمالى

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