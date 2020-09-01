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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أحلام» تطالب بحضانة رضيعتها: «حماتي إدتها لسفلتي عشان مبتخلفش»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:34 م
رضيعة
رضيعة
داليا عبد الباسط
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أقامت سيدة دعوى تطالب بحقها في ضم حضانة رضيعتها بعد قيام زوجها وحماتها بأخد طفلتها عنوة وإعطائها لسلفتها لتتولى تربيتها، بمحكمة الأسرة بزنانيري.

وقالت «أحلام. ع» فى دعواها رقم ٥٨٤٤ لسنة ٢٠٢٠: «متزوجة منذ عشر سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب أربع أطفال، لكن منذ زواجنا وأنا أعيش في مشاكل مستمرة بسبب أن لدى سلفه لم يرزقها الله، بأطفال وتتهمني دائما بأننى أنجب لأشعرها بعجزها وتشاجرنا معا مرات كثيرة بسبب معاملتها السيئة لأولادي وبالنهاية أصرت على ترك المنزل والسكن فى شقة خارجية».

وتابعت الأم: «فور إنجابى لطفلتى الرابعة اصطحب زوجى المولودة برفقة والدته وادعوا ذهابهم لشراء حلق ذهبى لها وبعد 3 ساعات من الانتظار تفاجأت بحضورهم من غيرها وبسؤالى عليها أخبروني بأنهم قرروا إعطاء المولودة لسلفتى لعدم مقدرتها على الإنجاب جن جنونى وتشاجرت معهم لكنهم هددونى بالطرد والطلاق إذا لم أصمت».

وأضافت أحلام: «طلبت منهم بأن ترجع سلفتى للسكن بالمنزل مرة أخرى حتى تكون طفلتي تحت عيوني ورعايتي أيضا، لكن سلفتى رفضت الرجوع، واستمرينا فى مشاكل وخلافات كثيرة وبالنهاية أخبرني زوجى بأنه لم يخسر شقيقه من أجلى وستظل نجلتنا في منزل عمها طوال حياتها، فتركت المنزل وغادرت وبعد شهر ونصف تفاجئت بأنه قام بتطليقي غيابيا لذلك لجأت لرفع عدة دعاوى بمحكمة الأسرة من بينهم ضم حضانة طفلتى الرضيعة».

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