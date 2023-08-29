"رفضت إقامة شقيقتي المريضة معنا".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

“تركت منزل الزوجية ورفضت الوقوف بجانبي وبجانب شقيقتى المريضة ورفضت العودة إلا بشروط قاسية”.. بهذه الكلمات بدأ “صلاح.ع” دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وطالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

وقال الزوج في دعواه التي تقدم بها أمام المحكمة بأنه متزوج منذ 7 سنوات، ومنذ زواجه كان لها زوج صالح لم يبخل عليها بأي شيء، ووقف بجانبها وبجانب أسرتها في كل المواقف الصعبة، وكان ينفق من ماله الخاص على أسرتها في المواقف الصعبة لأنه كان يعتبرهم مثل أهله أكثر.

وتابع صلاح في دعواه: “لم يرزقني الله إلا بأخت واحدة، لكن منذ صغرها وهي مصابة بأمراض كثيرة، وحالتها الصحية دائمًا متأخرة، وكانت والدتي هي المتحملة مسؤوليتها بالكامل، ولم تشعرنا يومًا بعجز شقيقتي أو مرضها، لكن بعد وفاتها لم أستطع التخلي عن شقيقتي فقررت اصطحابها معي إلى الشقة حتى تكون تحت رعايتي، ولم أطلب من زوجتي خدمتها، بل استعنت بسيدة من المنطقة لخدمتها بمقابل شهري، وبرغم ذلك لم تكن زوجتي راضية، بل تتشاجر معي لمجرد وجودها في الشقة أو الإنفاق عليها”.

واستكمل: “منذ سنة ونحن نعيش حياة تعيسة بسبب مشاجراتها الدائمة مع شقيقتي وكلامها السيء لها دون رحمة ودون مراعاة لمرضها، وطلبت مني السفر معها لحضور حفل زفاف شقيقها، فطلبت منها السفر بمفردها، وقبل موعد الزفاف بيوم سأحضر، فغضبت وتشاجرت معي وأهانت شقيقتي أشد إهانة، واتهمتها بأنها ستكون السبب في خراب بيتنا بسبب إقامتها معنا، وأن حياتنا أصبحت تعيسة بسببها، انهارت شقيقتي وقررت المغادرة، فلم أستطع تحمل ما قالته زوجتي وانهالت عليها بالضرب، فتركت المنزل وغادرت، وذهبت إليها خلال فرح شقيقها لمصالحتها وإرجاعها معي، لكنها رفضت الرجوع إلا بطرد شقيقتي من الشقة وزيارتها مرة واحدة في الأسبوع، ومنذ أربعة أشهر هي بهذا الوضع”.