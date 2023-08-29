الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رفضت إقامة شقيقتي المريضة معنا".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

“تركت منزل الزوجية ورفضت الوقوف بجانبي وبجانب شقيقتى المريضة ورفضت العودة إلا بشروط قاسية”.. بهذه الكلمات بدأ “صلاح.ع” دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وطالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

txt

"بتشتغل مدربة سباحة".. هانى يقيم دعوى نشوز اعتراضًا على عمل زوجته

وقال الزوج في دعواه التي تقدم بها أمام المحكمة بأنه متزوج منذ 7 سنوات، ومنذ زواجه كان لها زوج صالح لم يبخل عليها بأي شيء، ووقف بجانبها وبجانب أسرتها في كل المواقف الصعبة، وكان ينفق من ماله الخاص على أسرتها في المواقف الصعبة لأنه كان يعتبرهم مثل أهله أكثر.

وتابع صلاح في دعواه: “لم يرزقني الله إلا بأخت واحدة، لكن منذ صغرها وهي مصابة بأمراض كثيرة، وحالتها الصحية دائمًا متأخرة، وكانت والدتي هي المتحملة مسؤوليتها بالكامل، ولم تشعرنا يومًا بعجز شقيقتي أو مرضها، لكن بعد وفاتها لم أستطع التخلي عن شقيقتي فقررت اصطحابها معي إلى الشقة حتى تكون تحت رعايتي، ولم أطلب من زوجتي خدمتها، بل استعنت بسيدة من المنطقة لخدمتها بمقابل شهري، وبرغم ذلك لم تكن زوجتي راضية، بل تتشاجر معي لمجرد وجودها في الشقة أو الإنفاق عليها”.

واستكمل: “منذ سنة ونحن نعيش حياة تعيسة بسبب مشاجراتها الدائمة مع شقيقتي وكلامها السيء لها دون رحمة ودون مراعاة لمرضها، وطلبت مني السفر معها لحضور حفل زفاف شقيقها، فطلبت منها السفر بمفردها، وقبل موعد الزفاف بيوم سأحضر، فغضبت وتشاجرت معي وأهانت شقيقتي أشد إهانة، واتهمتها بأنها ستكون السبب في خراب بيتنا بسبب إقامتها معنا، وأن حياتنا أصبحت تعيسة بسببها، انهارت شقيقتي وقررت المغادرة، فلم أستطع تحمل ما قالته زوجتي وانهالت عليها بالضرب، فتركت المنزل وغادرت، وذهبت إليها خلال فرح شقيقها لمصالحتها وإرجاعها معي، لكنها رفضت الرجوع إلا بطرد شقيقتي من الشقة وزيارتها مرة واحدة في الأسبوع، ومنذ أربعة أشهر هي بهذا الوضع”.

الزوج لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوه قضائيه دعوى نشوز

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

وكيل "صحة البحيرة" يفتتح المبنى الإداري الجديد لمستشفى أبوالمطامير المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟