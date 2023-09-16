ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.