الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التنقيب عن الآثار يقود مالك "عقار الجمالية" ونجله للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة مالك عقار ونجله للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بـالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من رجال المباحث سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للمباحث قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية وباستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط مالك العقار ونجله، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 متر والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتعقد محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سيدتين وذلك على خلفية اتهامهما بالنصب على المواطنين.

بداية الواقعة جاءت خلال مرور قوة من رجال قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط سيدتين لإحداهن معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وبمناقشتهما بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين.

جاء ذلك عقب إيهامهم بقدرتهما على ممارسة أعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

محكمة جنوب القاهرة لمحاكمة الجنائية التنقيب عن الآثار عقار في الجمالية مديرية امن القاهرة معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية

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