ضبط عصابة "العملات المزيفة" في حلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال بالقاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها، في حلوان.

تفاصيل تزوير العملات

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص، متواجد خارج البلاد، لاستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية عبر وسطاء بالقاهرة.

وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم "رجال شرطة" قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم ، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع الشخص المتواجد خارج البلاد.

والإدعاء باستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه ، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية مقلدين.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر ، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية .



كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية، تم ضبطه، بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

بمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" ، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز "لاب توب"، الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات، كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات، و5 بطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، و17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.