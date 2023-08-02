الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

محكمة
محكمة

قررت المحكمة المختصة تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بعدد من الوظائف المختلفة بالحكومة على خلاف الحقيقة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

التحريات الأمنية، اكتشفت أن المتهم نصب واحتيال على المواطنين واستولى على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل بالوظائف الحكومية، والاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم في الحصول على فرص عمل مختلفة، وضبط بحوزة المتهم ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله في إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس متهم النصب والاحتيال المواطنين الاستيلاء فرص عمل

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