"عاش مريض ومات وحيدا".. "هاني" تعفن داخل شقته 4 أيام بحلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب متوفي داخل مسكنه في منطقة مدينة الشمس القديمة.

تفاصيل مناظرة جثة المتوفى

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنها لشاب في العقد الرابع من العمر متعفنة لوفاته منذ أيام مما أسفر عن صعوبة اكتشاف سبب الوفاة، فقررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها تمهيدًا لإجراء مراسم الدفن.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الجثة لشاب يدعى هاني شنودة الذي يعيش بمفرده منذ انتقل للحي وأجر شقة في العقار ولاستيائهم من الرائحة بدأوا يطرقوا الباب ليحثوه على التخلص منها ولكن دون جدوى أو استجابة.

وتابع الشهود أن هذا دفعهما لكسر الباب ليتفاجأوا بأن الرائحة تزداد ليجدوا جثة الجار على الأرض متوفي منذ أيام ومتعفنة دون أن يشعر به أحد من أقاربه أو يسأل عليه مؤضحين أنهم يعلمون أنه مريض سكر ويتلقى أدوية بصفة مستمرة كل شهر ولكن حالته الصحية في العموم جيدة فهو ما زال شاب.

بلاغ قسم شرطة حلوان

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده العثور على جثة شاب يدعي هاني شنودة، متوفى وفي حالة تعفن داخل شقة سكنية.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمحل البلاغ وبمعاينة جثمان المتوفى تبين أنه بكامل ملابسه، وعدم وجود أي أثار ضرب أو إصابات.

وبسؤال الأهالي قرروا إنه يعيش بمفرده منذ وفاة والدته، ولا يجود خلافات معه أي خلافات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسؤالهم عن حالته الصحية وأسباب وفاته.