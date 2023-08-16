إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

أخلت الدائرة ١٨ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، سبيل فتاة قاصر متورطة في إلقاء جثة طفلها في مدخل عقار بمنطقة الهرم والتسبب في وفاته بكفالة ٥٠٠ جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة قاصر عمرها 16 عامًا، حملت سفاحًا من شاب بالإكراه وتمكنت من قضاء شهور الحمل والولادة وحدها حتى تخلصت من الطفل وألقته في مدخل عقار بمنطقة الهرم، حتى تم اكتشاف الأمر من قبل الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ حكم قضائي ضد والدها.

وقال مصطفى جاد، محامي المتهمة، إنه سبق أن تم إخلاء سبيل الأم استنادا على عدم معرفتها شيئا عن الواقعة وأنها مريضة.

وأمام المحكمة اليوم تم إخلاء سبيل الفتاة استنادا على أنها لم تتخلص من الطفل وقدم تقرير طب شرعي يثبت أن الطفل ولد بمشاكل في الرئتين وصعوبة التنفس وأن الوفاة طبيعية ودون أي تدخل من المتهمتين.

واستند دفاع المتهمتين على ذلك بقرار دائرة الجنايات في دائرة سابقة قررت إخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية لكن النيابة استأنفت على القرار، كما قدم تقريرا طبيا للأم يفيد إصابتها بمرض مزمن وتحتاج لرعاية طبية فقررت النيابة إخلاء سبيل الأم.