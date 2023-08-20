"بيبلطج عليا".. اعترافات المتهم بإطلاق النار على صاحب جراج بحلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية، الأحد، إلى أقوال متهم بإطلاق النار على صاحب جراج، ما أسفر عن إصابته وآخرين بطلق ناري.

وقال المتهم إن صاحب الجراج يضايقه ويمارس عليه أنواع البلطجة والإتاوة يوميًا بمبالغ غير الآخرين ويمنعه من الركنة في الجراج، ويوم الواقعة تشاجر معه بسبب خلافات مالية وحسابات قديمة جعله يطلق النار عليه في لحظة غضب ما أسفر عن إصابته وأثنين آخرين تصادف تواجدهما.

وقال الشهود إنهم سمعوا صوت تشاجر الطرفين وازدياد التشابك بينهما بالألفاظ وإطلاق الأول النيران من فرد خرطوش، وباستطلاع الأمر وجدوا الطرف الثاني مصاب بطلق ناري فنقلوه للمستشفى لإسعافه، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات مالية وحساب بينهما.



بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، تم ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية خلال مشاجرة وإصابة 3 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "سائق"، طرف ثاني مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد كلاهما مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته "فرد خرطوش" المستخدم في الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.