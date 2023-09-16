التفاصيل الكاملة لحفل الموسيقار شادي مؤنس على المسرح المكشوف بالأوبرا

يواصل الموسيقار الكبير شادى مؤنس، حاليا، التحضيرات والبروفات الخاصة، بـ حفله المقرر إقامته بعد غد الإثنين الموافق 18سبتمبر، بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك لأول مرة على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل شادى مؤنس بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله مؤنس باقة متنوعة بين الأعمال الدرامية والغنائية، إذ يعزف مجموعة من أروع مؤلفاته الموسيقية التي قدمها خلال مشواره في عالم الدراما المصرية، منها جزيرة غمام، سوق الكانتو، وحضرة العمدة، والفتوة، إضافة إلى بعض الأعمال المغناة لكبار المطربين التى قام بتلحينها منها "ليلى"، وهى أول تجربة لمؤنس باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، و"قبل ما اتواعد" للنجم الكبير على الحجار، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من أعمال الزمن الجميل أبرزها "هتوحشينى" لمحمد فوزى.

كما يشدو مؤنس، بالقصيدة الوطنية الشهيرة "كلمتين يا مصر" للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، والتى تقول كلماتها "كل عين تعشق حليوة.. وإنتي حلوة في كل عين.. يا حبيبتي أنا قلبي عاشق.. واسمحيلي بكلمتين.. كلمتين يا مصر يمكن.. هما أخر كلمتين.. حد ضامن يمشي آمن.. أو مِآمن يمشي فين".

أسعار تذاكر حفل شادى مؤنس بالأوبرا

وقد طرحت إدارة الأوبرا، برئاسة خالد داغر، التذاكر الخاصة بفئة واحدة قيمتها 210 جنيهات، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن نسبة كبيرة من التذاكر نفذت فور طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بالأوبرا المصرية.

شروط إدارة الأوبرا لحضور حفل مدحت صالح

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

يذكر أن "شادي مؤنس" مؤلف موسيقى وملحن وعازف عود من أوائل خريجي "بيت العود العربي" أسس في عام 2009 فرقة "حكايات" ليقدم من خلالها أغاني مصرية شرقية معاصرة تحاول الدفع بالهوية المصرية في المشهد الثقافي بمصر محاكية الواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر، وذلك في إطار تطوير الموسيقى وإنتاج مشاريع فنية دائمة وشراكات مع فنانين عالمين بهدف تبادل الثقافات، كما تعيد تقديم أغاني الفنانين الكبار أمثال سيد درويش والشيخ إمام وزكريا أحمد بشكل فني معاصر.

كما قدم مؤنس، من قبل عدة ألحان للنجم علي الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق"، ودويتو بعنوان "بضحك من قلبي" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضي، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة والسينمائية.

وقام شادى مؤنس مؤخرًا بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «حضرة العمدة» الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا بشهادة الجمهور والنقاد وكان فى مقدمة الأعمال التى تصدرت التريند طوال فترة عرضه.