الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دراما رمضان 2023.. شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لـ «حضرة العمدة»

الموسيقار شادى مؤنس
الموسيقار شادى مؤنس

تعاقد الموسيقار شادى مؤنس مع الجهة المنتجة لمسلسل «حضرة العمدة»، لوضع الموسيقى التصويرية، للعمل الذى تلعب بطولته النجمة روبي، ويتم تصويره حاليًا تمهيدًا لعرضه فى الموسم الرمضانى المقبل.

مسلسلات رمضان 2023

ويواصل مؤنس التحضيرات لوضع الموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، لخلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

 «حضرة العمدة» يعد المسلسل الرابع الذي يتولى شادي مؤنس وضع موسيقاه، بعد "جزيرة غمام"، و"الفتوة"، و"جمع سالم"، فيما يسجل العمل التعاون الثالث المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و«مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بعد نجاح «ملف سري» للنجم هاني سلامة، الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضي، ومن قبله «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة، كما أننا اعتدنا ضخامة الأعمال التى تصنعها فنون مصر كونها أنتجت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التليفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاونا مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة "باب الخلق"، "جبل الحلال" و"راس الغول"، ومن إنتاجات الشركة "الطوفان"، "الأب الروحي 1 و2"، "ظل الرئيس"، "بعد البداية" و"رحيم".

صناع «حضرة العمدة»

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ومن إخراج عادل أديب.

آخر أعمال شادى مؤنس 

مؤخرًا وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «جزيرة غمام» الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا بشهادة الجمهور والنقاد وكان فى مقدمة الأعمال التى تصدرت التريند طوال فترة عرضه.

يذكر أن "شادي مؤنس" مؤلف موسيقى وملحن وعازف عود من أوائل خريجي "بيت العود العربي" أسس في عام 2009 فرقة "حكايات" ليقدم من خلالها أغاني مصرية شرقية معاصرة تحاول الدفع بالهوية المصرية في المشهد الثقافي بمصر محاكية الواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر، وذلك في إطار تطوير الموسيقى وإنتاج مشاريع فنية دائمة وشراكات مع فنانين عالمين بهدف تبادل الثقافات، كما تعيد تقديم أغاني الفنانين الكبار أمثال سيد درويش والشيخ إمام وزكريا أحمد بشكل فني معاصر، كما قدم مؤنس، من قبل عدة ألحان للنجم علي الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق"، ودويتو بعنوان "باضحك من قلبي" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضي، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة والسينمائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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دراما رمضان 2023.. شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لـ «حضرة العمدة»

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