السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاكمة قاتلة طفلها وأكله.. النيابة تستفسر عن تضارب قرار "هلاوس المتهمة"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

بدأت النيابة العامة بمناقشة اللجان النفسية المكلفة بتحديد الحالة النفسية للمتهمة بـ قتل طفلها وأكله بالشرقية، على أن تتم مناقشة كل لجنة من اللجنتين على حدة.

النيابة تناقش اللجان النفسية 

وجاءت بعض الأسئلة الموجهة للجنة كالآتي:

هل فحصت اللجنة المكلفة بفحص حالة هناء حالات جنائية من قبل؟ 

كم مرة قابلت اللجنة المتهمة هناء؟ وما المدة المستغرقة لأداء اللجنة عملها؟

ما الإجراءات المتبعة في الفحص؟ 

هل التهمة تجيد المراوغة والكذب؟

لماذا تضاربت قرارات اللجنتين عن نسبة ذكاء المتهمة؟

ما مدى تطابق قرار اللجنة الخماسية التي أقرت بأن المتهمة تعانى من هلاوس، في حين أن اللجنة الثلاثية قررت أن اللجنة الثلاثية لا تعانى من أي هلاوس أو سلوك هلوسي؟

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكري، قد بدأت محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية.

تشديدات أمنية بمحيط المحكمة لتأمينها

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته.

النيابة العامة اللجان النفسية اللجنة الثلاثية تشديدات أمنية محاكمة قاتلة طفلها

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