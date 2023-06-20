الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

جريدة الدستور

كلمات صادمة جاءت في أقوال السيدة المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الشرقية"، أمام المحكمة، خلال جلسة محاكمتها اليوم الثلاثاء. 

وقالت المتهمة: "أنا بكامل قواى العقلية ولست مريضة، وأنا من ارتكبت الفعلة".

ولم تتوقف المتهمة عن الضحك أثناء جلسة محاكمتها، حتى سألها القاضي عن سبب الضحك المتواصل الذي أثنار دهشة هيئة المحكمة والحضور في الجلسة.

ورد عم المتهمة خلال جلسة المحاكمة على سؤال حول الحالة المادية، وأنها قد تكون دافعًا لارتكاب ابنة شقيقه الجريمة، بأنها "لم تكن تُعاني ضيقًا ماديًا، حيث إنها كانت قد باعت أكثر من ١٧ قيراطًا من ميراثها". 

ورفعت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، جلسة محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جسده، اليوم الثلاثاء، على أن تُصدر قرارها بعد المداولة.

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

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أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

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