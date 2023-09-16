انتظام عمل مجموعات الدعم المدرسي وحملات لتشميع مراكز الدروس بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام العمل بمجموعات الدعم المدرسي بمدارس البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتيسيرا على أبنائنا الطلاب بالتزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار يوسف الديب إلى أنه تم وضع آليات منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، والمجموعات اختيارية بمقابل مادي مناسب وبسيط، كما تم تجهيز القاعات الخاصة بتلك المجموعات بالمدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، كما تقدم من خلال أفضل العناصر والخبراء في مختلف المواد.

حملة لغلق الدروس الخصوصية بالبحيرة

كما أشار يوسف الديب إلى أنه وبالتزامن مع انتظام مجموعات الدعم المدرسي، تشن الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة حملات يومية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها وتشميعها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

الاستعدادات تجرى على قدم وساق بمدارس البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع مدارس المحافظة تستعد لاستقبال أبنائنا الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة أي أشغالات بمحيط المدارس.

وأشار يوسف، وكيل الوزارة، إلى انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، كذلك توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة في مختلف المدارس.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدراسة في 30 سبتمبر الجاري، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.