السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام عمل مجموعات الدعم المدرسي وحملات لتشميع مراكز الدروس بالبحيرة

طلاب
طلاب

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام العمل بمجموعات الدعم المدرسي بمدارس البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتيسيرا على أبنائنا الطلاب بالتزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار يوسف الديب إلى أنه تم وضع آليات منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، والمجموعات اختيارية بمقابل مادي مناسب وبسيط، كما تم تجهيز القاعات الخاصة بتلك المجموعات بالمدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، كما تقدم من خلال أفضل العناصر والخبراء في مختلف المواد.

حملة لغلق الدروس الخصوصية بالبحيرة 

كما أشار يوسف الديب إلى أنه وبالتزامن مع انتظام مجموعات الدعم المدرسي، تشن الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة حملات يومية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها وتشميعها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

الاستعدادات تجرى على قدم وساق بمدارس البحيرة 

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع مدارس المحافظة تستعد لاستقبال أبنائنا الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتم تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة أي أشغالات بمحيط المدارس.

وأشار يوسف، وكيل الوزارة، إلى انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، كذلك توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة في مختلف المدارس.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدراسة في 30 سبتمبر الجاري، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

الدروس الخصوصية الدعم الدرسى بالبحيرة محافظة البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة دمنهور

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة على تصوير سيشن أفراح بكوم حمادة بالبحيرة

مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

افتتاح 9 مساجد بالبحيرة.. وصلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

الكشف على 1135 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العزيمة في البحيرة

نهال بلبع ونبيلة مكرم تشهدان ندوة تثقيفية بقصر ثقافة دمنهور

صلاة الغائب على أرواح ضحايا مركز الدلنجات فى العاصفة دانيال بدرنة

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

قبول طلبات التنازل من 55 متعاقدًا على مساحات أراضٍ بالنطرون

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

مدير مدرسة بالغردقة: السيسي وفر لنا الأمان.. وأدعمه لاستكمال مسيرة التنمية

محافظ الدقهلية: مستمرون فى تطوير مدينة جمصة لاستقبال المصطافين

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات