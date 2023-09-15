الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1135 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العزيمة في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة،  قافلة طبية مجانية، لخدمة أهالي قرية العزيمة بالتحرير، من خلال 10 عيادات طبية للمساهمة فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع المواطنين داخل مدن ومراكز المحافظة مع الاهتمام بمتابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين فى جميع أنحاء قرى ومدن محافظة البحيرة. 

قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،  أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة  والتي جاءت كالتالي" عيادتا الباطنة 247 حالة- عيادتي الأطفال 366 حالة - الجراحة 1088 حالات - النساء 72 حالة - تنظيم الأسرة 22 حالة - العظام 160 حالة - الأسنان 75 حالة - أنف وأذن 85 حالة ".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،  أنه تم الدفع بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وكذلك سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة .

تنفيذ القوافل الطبية المجانية 

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .
 من جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب، مع أهمية الفحص الكامل لجميع المواطنين، وعمل الفحوصات الطبية داخل اقرب مستشفى،  وتقديم العلاج اللازم للجميع مجانا. 

قافلة طبية بالتحرير مديرية الصحة بالبحيرة محافظة البحيرة هاني جميعة نهال بلبع

مواد متعلقة

نهال بلبع ونبيلة مكرم تشهدان ندوة تثقيفية بقصر ثقافة دمنهور

صلاة الغائب على أرواح ضحايا مركز الدلنجات فى العاصفة دانيال بدرنة

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

قبول طلبات التنازل من 55 متعاقدًا على مساحات أراضٍ بالنطرون

إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور جراء حادث تصادم بالبحيرة

أهالى قرية رمسيس بالبحيرة يشيعون جثامين 4 أشخاص من ضحايا إعصار ليبيا

العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ينظمون ممرا شرفيا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا

سقوط أمطار متوسطة على المدن الساحلية فى البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

مواطن ليبى: "دانيال" مسح سجلات عائلات بالكامل.. ومصر أروع مثال لـ"فزعة الأخوة"

شوهها ومزق جسدها قبل زفافها بشهرين.. "لص المنوفية" سرق "فرحة جهاد"

في 3 حوادث.. صعق طفل وغرق طالب ولعب الأطفال يسقط قتيلا بقنا

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات الخميس فى ثانى أيام عرضه بالسينمات

للاستماع للشهود.. غدا استكمال محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت

وفد من كينيا يزور مدينة بدر لنقل التجربة العمرانية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس