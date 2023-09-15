الكشف على 1135 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العزيمة في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية، لخدمة أهالي قرية العزيمة بالتحرير، من خلال 10 عيادات طبية للمساهمة فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع المواطنين داخل مدن ومراكز المحافظة مع الاهتمام بمتابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين فى جميع أنحاء قرى ومدن محافظة البحيرة.

قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتي جاءت كالتالي" عيادتا الباطنة 247 حالة- عيادتي الأطفال 366 حالة - الجراحة 1088 حالات - النساء 72 حالة - تنظيم الأسرة 22 حالة - العظام 160 حالة - الأسنان 75 حالة - أنف وأذن 85 حالة ".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الدفع بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وكذلك سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة .

تنفيذ القوافل الطبية المجانية

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .

من جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب، مع أهمية الفحص الكامل لجميع المواطنين، وعمل الفحوصات الطبية داخل اقرب مستشفى، وتقديم العلاج اللازم للجميع مجانا.