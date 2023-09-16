السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بتشويه وجه صديقه بسلاح أبيض فى السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يتخيل الشاب العشريني أن صديقه الذي يبلغ من العمر عشر سنوات سيتناسى كل ما مرا به من أحداث حلوة ومرة معًا، وسيتعدى عليه بكل وحشية بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بـ نيابة السلام بارتكابه واقعة التعدي على المجني عليه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

وأقر المتهم بأن المجني عليه هو صديقه الذي يبلغ من العمر عشر سنوات ولم يكن في نيته إيذاءه، لكنها كانت لحظات تهور منه، مشيرًا إلى أنه حدثت مشادة بينهما بسبب قيام المجني عليه بالنصب عليه في سعر هاتف محمول طلب منه شرائه وبعد أن أعطاه سعر الشراء، تفاجأ بأنه تم النصب عليه وأخذ المجني عليه مبلغ 500 جنيه، فطلب منه المبلغ لمروره بضائقة مالية لكنه رفض، فاندلعت مشادة كلامية انتهت بالاعتداء عليه.

 

أقوال المجنى عليه

أقر المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام بأن المتهم طلب منه شراء هاتف محمول، وبالفعل تمكن من شرائه من المجني عليه بسعر كبير، وفي يوم الواقعة تلقى اتصالًا هاتفيًا من صديقه المتهم يطلب منه مقابلته، وبالفعل توجَّه إلى المكان الذي اتفقا عليه، لكنَّه وجد صديقه غاضبًا جدًا واتَّهمه بأنَّه نصب عليه في سعر شراء الهاتف، وأكَّد له أكثر من شخصٍ آخر أنَّ المجنِّي عليه نصب عليه، وحاول المجنِّي عليه توضيح الأمر لصديقه، مؤكِّدًا أنَّ الشراء تم بالسعر المتفق عليه وأنَّه لم يأخذ جنيهًا لنفسه، لكنَّ صديقه لم يصدِّق واندفع نحو المجنِّي عليه وهاجمه بسلاح أبيض وشوَّه وجههَ.

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قرارات النيابة 

أحالت النيابة العامة بمدينة السلام، اليوم السبت، المتهم بالتعدي على صديقه بواسطة سلاح أبيض مطوي وتسبب في تشويه وجهه، إلى محكمة الجنايات. وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد مدى إصابته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من مستشفى السلام التخصصي يفيد بوصول شاب مصاب بعدة إصابات وتشوه في الوجه. وبعد التحقيق والتحري تبين صحة البلاغ، واعترف المتهم بأن صديقه هو من قام بالتعدي عليه. تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وقد قامت النيابة بإجراء التحقيقات اللازمة وأصدرت قرارها السابق.

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