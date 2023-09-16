السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية اليوم السبت.. كثافات متحركة بالقاهرة الكبرى

كثافات متحركة
كثافات متحركة

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى، اليوم السبت، انتظام حركة المرور بمعظم المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى، مع وجود بعض الكثافات المتحركة في الذروة الصباحية، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

حركة المرور بميدان التحرير وكورنيش النيل والطريق الدائري

وانتظمت حركة المرور بميدان التحرير وكورنيش النيل والطريق الدائري، كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة والتجمعات سيولة تامة في حركة المرور، حيث ظهر الإنسياب المروري بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور NA، وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت عن نشر الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

 وجاء ذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوي، ما يستلزم الغلق الكلى في الاتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد علي فهمي مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازي لمحور المشير، بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 ولمدة 10 أيام ليلاً ونهارًا.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الحركة المرورية المرور حركة السير الطرق الرئيسية انتظام حركة المرور

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