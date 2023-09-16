السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باير ليفركوزن يواصل عروضه القوية فى البوندسليجا ويتعادل مع بايرن ميونخ

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

واصل فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وتعادل مع مضيفه بايرن ميونخ 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من المسابقة.

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باير ليفركوزن يفرض التعادل على الفريق البافاري في البوندسليجا

وتقدم بايرن ميونخ بهدف مبكر أحرزه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة السابعة، مسجلا هدفه الرابع مع بايرن، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من توتنهام.

ولم تدم فرحة بايرن ميونخ طويلا بهدف التقدم، حيث نجح ليفركوزن في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لتسجيل هدف ثاني وبالفعل تمكن بايرن من تسجيله في الدقيقة 86 عن طريق ليون جوريتسكا.

لم يستسلم لاعبو باير ليفركوزن وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء سددها ازيكويل بالاسيو بنجاح إلى داخل المرمى.

بهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، متفوقا على بايرن ميونخ بفارق الأهداف.

وأصبح هذا التعادل هو الأول للفريقين في الدوري هذا الموسم، حيث سبق لهما الفوز في أول ثلاث لقاءات من المسابقة.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل لقب الدوري في آخر 11 موسما، فيما يعد ليفركوزن أحد المنافسين على اللقب هذا الموسم.

وكان الموسم الماضي قد شهد منافسة شرسة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألماني على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

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