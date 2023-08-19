هارى كين يفتتح أهدافه بقميص البايرن ويقوده للفوز على بريمن بالدورى الألمانى

سجل الإنجليزي هاري كين أول أهدافه مع فريق بايرن ميونخ، وذلك خلال المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) التي فاز بها بايرن على فيردر بريمن 4 / صفر مساء الجمعة.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه ليروي ساني في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين، المنضم حديثا لبايرن، أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 74، قبل أن يسجل ليروي ساني الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يسجل ماتيس تيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانضم هاري كين إلى بايرن ميونخ، قادما من توتنهام الإنجليزي، يوم السبت الماضي، وفي يوم انضمامه للفريق شارك كين كبديل في مباراة كأس السوبر الألماني التي خسرها بايرن ميونخ أمام لايبزج بثلاثية نظيفة.

ويعد كين أغلى صفقة يبرمها نادٍ ألماني، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تتجاوز 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

يذكر أن بايرن هو حامل لقب الدوري الألماني في آخر 11 موسما ويسعى للتتويج بلقب الموسم الجديد.