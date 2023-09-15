محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح أكبر من الزعيم في “مدرسة المشاغبين”

قال الفنان محمد أبو داوود، إن أجر سعيد صالح في مسرحية “مدرسة المشاغبين” كان أعلى من عادل إمام.

وأضاف الفنان محمد أبو داوود خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة “الحياة”، أنه أخرج أكثر من 20 مسرحية، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى منها عروض كوميدية تابعة لفرقة المسرح الكوميدي، وقد حققت مشاهدات عالية وتم عرضها في أكثر من موسم.

علاقة الفنان محمد أبو داوود بالمسرح

وتابع أبو داوود: "المسرح أعطاني الكثير كمخرج ولكنه ظلمني كممثل، وفي بداية حياتي بكيت بسبب سحب بطولة أحد الأفلام مني.

وأكد أن عادل إمام فنان ذكي ومحمد صبحي فنان ملتزم بالتفاصيل، وعلق:" إن صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر".