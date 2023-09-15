الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح أكبر من الزعيم في “مدرسة المشاغبين”

الفنان محمد أبو داوود
الفنان محمد أبو داوود

قال الفنان محمد أبو داوود، إن أجر سعيد صالح في مسرحية “مدرسة المشاغبين” كان أعلى من عادل إمام.

وأضاف الفنان محمد  أبو داوود خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة “الحياة”، أنه أخرج أكثر من 20 مسرحية، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى منها عروض كوميدية تابعة لفرقة المسرح الكوميدي، وقد حققت مشاهدات عالية وتم عرضها في أكثر من موسم.

علاقة الفنان محمد أبو داوود بالمسرح 

وتابع أبو داوود: "المسرح أعطاني الكثير كمخرج ولكنه ظلمني كممثل، وفي بداية حياتي بكيت بسبب سحب بطولة أحد الأفلام مني.

وأكد أن عادل إمام فنان ذكي ومحمد صبحي فنان ملتزم بالتفاصيل، وعلق:" إن صراحتي الشديدة عادت علي بالضرر".

الفنان محمد أبو داوود برنامج بالخط العريض الإعلامية إيمان أبو طالب عادل امام مدرسة المشاغبين

الأكثر قراءة

بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الإفريقى على حساب الأهلى

سمير كمونة: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح

أهالى الصعيد: القرى أصبحت أفضل من المدن وتتمتع بأفضل الخدمات

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" سر الأغنية التى أغضبت عبدالناصر بعد النكسة

محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح أكبر من الزعيم في “مدرسة المشاغبين”

جريمة إنسانية في الجيزة.. مأساة في الحي الهادئ بسبب الأرجوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات