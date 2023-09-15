الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق عقار بالتجمع

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 4 طوابق بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب خبراء المعمل الجنائي بفحص موقع الحريق لكشف ملابسات الحادث.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنزل في منطقة التجمع الثالث على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وسيارات إطفاء لمكان الواقعة تحسبًا لوجود مصابين وللسيطرة على الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حريق القاهرة الجديدة قوات الدفاع المدني قوات الحماية المدنية سيارة إسعاف سيارات إطفاء النيابة العامة

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