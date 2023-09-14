الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق بشقة فى حدائق أكتوبر وإصابة مواطنين فى مشاجرة بالبدرشين

حريق
حريق

شب  حريق في شقة سكنية في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية بجوار سوق الجملة، في منطقة حدائق أكتوبر. 

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطروا على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، كما تم الاستماع لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة مواطنين فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى البدرشين

نشبت مشاجرة بين عدد من المواطنين بالأسلحة النارية، في قرية أبورجوان القبلي بالبدرشين، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص في قرية أب رجوان القبلي بالبدرشين. 

 انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى البدرشين المركزي.

 استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم تحديد هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق في شقة سكنية حدائق أكتوبر رجال الحماية المدنية محافظة الجيزة مشاجرة بالأسلحة النارية البدرشين

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