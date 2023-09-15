12 مجمعًا للخدمات الحكومية.. مشروعات التنمية تغزو بني سويف (فيديو)

تشهد محافظة بني سويف طفرة كبيرة في تطوير مختلف القطاعات، مثل قطاع البنية التحتية وتبطين الترع والمصارف، وقطاعي التعليم والصحة والخدمات الحكومية والخدمات البيطرية.

أبرز مشروعات التنمية في بني سويف

ففي قطاع التعليم، تم تنفيذ 36 مشروعا متنوعًا بين بناء جديد، وإحلال وتجديد وتطوير، فضلًا عن إضافة 430 فصلًا جديدًا، كما تشهد المحافظة تنفيذ 36 مشروعًا في البنية التحتية، و27 مشروعًا لتبطين وتأهيل الترع والمصارف ، و23 مشروعًا في قطاع الصحة "إنشاء إحلال وتجديد تطوير" وحدات صحية، 3 مشروعات غاز طبيعي في مختلف أنحاء المحافظة.

وتتضمن مشروعات التنمية 12 مجمعًا للخدمات الحكومية المتكاملة والذي يقدم عدة خدمات في مكان واحد، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى 6 مجمعات زراعية بيطرية متكاملة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع.