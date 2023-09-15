كيف قضت الحكومة على العشوائيات فى بنى سويف؟ (فيديو)
تشهد محافظة بني سويف تنفيذ خطة موسعة للقضاء على العشوائيات ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، حيث تغطي الخطة جميع المراكز بالمحافظة خاصة مراكز ببا وناصر والواسطي والفشن.
إنشاء 3 أسواق حضارية متطورة بقرى بني سويف
شملت الخطة إنشاء 3 أسواق حضارية متطورة بقرى بهبشين والرياض وسدس، وإنشاء 4 مواقف بقرى غياضة الشرقية، صفط راشين، سدس، بهبشين، وإنشاء 5 وحدات إطفاء بقرى (سدس، دنديل، قمبش، الحمام، أشمنت).
بلغت تكلفة مشروعات الإدارة المحلية في مراكز وقرى حياة كريمة حوالي 50 مليون جنيه.