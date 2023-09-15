كيف تحولت بنى سويف لمحافظة جاذبة للاستثمارات؟

تحولت بني سويف إلى محافظة جاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، لتوفر الآلاف من فرص العمل لأبنائها، بعدما حرصت الدولة على تطبيق خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات.

ففي قطاع الطرق والكباري، تم إنشاء محور عدلي منصور من أكبر المحاور العرضية على النيل على مستوى الصعيد، وتجاوزت تكلفته مليار جنيه، وتم إنشاء طريق بني سويف الزعفرانة، وجاري العمل حاليًا في محور الفشن الحر على النيل.

كما تم إطلاق مشروع محطة بني سويف للكهرباء بغياضة وهي من أكبر المحطات العالمية التي نفذتها مجموعة "سيمنز".

في هذا الفيديو تستعرض "الدستور" ملامح البنية التحتية التي أهلت بني سويف لتصبح محافظة جاذبة للاستثمارات.