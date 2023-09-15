آراء المواطنين فى تطوير منطقة سور مجرى العيون

عرض برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، تقرير يكشف آراء المواطنين في تطوير منطقة سور مجرى العيون.

وقال أحد الشباب، إن تطوير سور مجرى العيون، يعتبر نقطة استفادة من الناحية السياحية، كما أن الكثير من الشباب سيستفيدون من خلال العمل فيه.

أهمية تطوير سور مجرى العيون

وقال مواطن آخر، إن تطوير سور مجرى العيون ستتم الاستفادة منه من خلال المحافظة على الشكل المعماري لمصر القديمة المعروف على مدار السنين.

وأوضح شباب آخرون، أن تطوير سور مجرى العيون يمكن أن يتم الاستفادة منه سياحيًا، بالإضافة إلى أن هذا التطوير سيعمل على جذب الانتباه للسياح، وبالتالي لابد من وجود مرشدين سياحيين يكونوا قادرين على وصف المكان.

واستضافت الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة"، عاطف الدباح، المشرف العام على تطوير سور مجرى العيون، ويكشف "الدباح" خلال الحوار، كواليس عملية التطوير وتكلفة المنطقة المحيطة لسور مجرى العيون وكيف كانت قبل التطوير وكيف أصبحت الآن.

كما يتحدث "الدباح" عن خطة الدولة للربط بين جميع المناطق السياحية في القاهرة التاريخية، ويتطرق للحديث عن تطوير شبكة المواصلات المحيطة بالقاهرة التاريخية لتسهيل الوصول إليها.